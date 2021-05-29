لجنة الاوبئة : الفايروس لا يعترف بالحدود وقد تدخل اي متحورات جديدة

الوكيل الاخباري -

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حذر عضو لجنة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي من التراخي خلال المرحلة المقبلة بعد تحسن الوضع الوبائي بالمملكة وارتفاع اعداد الذين تلقوا التطعيم ، مشيرا الى ان البحرين وصلت الى 50% من عدد السكان بالتطعيم ودخلت في موجة جديدة بعد التراخي وعدم الالتزام اثناء فترات الاعياد وستعود الى الاغلاق مجددا .واضاف الحجاوي في تصريحات صحفية ان الفايروس لا يعترف بالحدود وقد تدخل اي متحورات جديدة تنتشر بدول العالم عن طريق المسافرين والعائدين الى الاردن من دول انتشرت بها السلالات الجديدة، ولذلك علينا التشديد بالاجراءات الوقائية ووسائل السلامة العامة للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي وبخاصة خلال الفترة المقبلة .وقال ان الثلاثة اشهر المقبلة حاسمة للوصول الى صيف امن بعد اعلان الفتح التدريجي للقطاعات وذلك من خلال الالتزام بوسائل السلامة العامة وعدم التراخي مطلقا بارتداء الكمامات والتباعد .