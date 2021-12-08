لجنة الاوبئة : الفصل الثاني سيكون وجاهيا في المدارس



الوكيل الاخباري - قال الدكتور بسام حجاوي عضو لجنة الأوبئة إن الموجة الحالية لفيروس كورونا ستبدأ بالتراجع نهاية الشهر الحالي بالتزامن مع بداية عطلة المدارس.



ولفت حجاوي عبر قناة المملكة إلى أن الفصل الثاني وفق الرصد الوبائي سيكون وجاهيا في المدارس نتيجة تعدي المملكة لذروة الموجة الحالية.



وأكد أن موعد عطلة المدارس جاء في صالح مواجهة الوباء بحيث سيتم كسر حدة الموجة الحالية مما يشير إلى التوجه للتعليم الوجاهي خلال الفصل الثاني.

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