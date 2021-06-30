لجنة الاوبئة : المزج بين المطاعيم المضادة لكورونا تحت الدراسة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال عضو في اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام الحجاوي، الأربعاء، إن سياسة التطعيم ضد فيروس كورونا في الأردن "لم تتغير"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تدرس إعطاء مزيج من لقاحين مختلفين.وأوضح الحجاوي ، "في سياستنا بالتطعيم لحد الآن لم يحدث أي تغيير أو اختلاط، رغم أنه وارد تحت الدراسة، لكن لم يحدث حتى الآن فعليا ضمن سياسة حملة التطعيم"."المزج بين الجرع مطروح ولم يحدث بعد ... وهناك أنواع معينة للمزج وهناك شروط لذلك. وثبت عالميا أنه يصح المزج بين استرازينيكا وفايزر"، على ما أكد الحجاوي.ويأتي ذلك، بعد أن تلقى شاب في إربد جرعتين من لقاحين مختلفين هما سينوفارم الصيني وأسترازينيكا، وفق الحجاوي الذي قال إنه سيتم إجراء تحقيق في أسباب إعطاء الشاب جرعتين من لقاحين مختلفين."مدير صحة إربد في الصورة بناء على الفحوص التي أجريت للشاب ، وسيتم التحقيق في أسباب إعطاء الشاب مطعوم استرازينيكا"، وفق الحجاوي.وأشار إلى أن "هناك لجنة تحقيق وقامت بإجراء الصور الشعاعية اللازمة ولم تظهر تأثر على الجهاز العصبي ، والتحقيق سيجري وحقه سيأخذه".