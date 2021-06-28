لجنة الاوبئة : المطعوم هو الحلّ للاطاحة بفيروس كورونا



الوكيل الاخباري -

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شدد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، على أن المطعوم هو الحلّ للاطاحة بفيروس كورونا، كما أن الحلّ لمواجهة المتحورات هو تسريع عمليات التطعيم والوصول إلى معدلات تطعيم عالية حتى نصل بالفيروس إلى أن لا يتكاثر ولا يولّد سلالات جديدة قادرة على الوصول إلى أي دولة مهما كانت الاجراءات المتخذة.ولفت حجاوي إلى أن المهم اليوم هو الوصول إلى اعطاء 4.5 مليون جرعة قبل 1 أيلول، وهذا العدد يعني 70% من الفئة المستهدفة بالتطعيم، بحيث إنه أي موجة جديدة لا تؤثر علينا بشكل كبير كما حدث في الموجتين السابقتين.