لجنة الاوبئة : الوضع الوبائي في الأردن مريح

الوكيل الاخباري -

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أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، ارتفاع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير، حيث وصل عدد متلقّي اللقاح إلى (1.5) مليون شخص حتى يوم أمس السبت، مشيرا إلى أن الاقبال على مراكز التطعيم جيّد وينمّ عن وعي المواطنين بضرورة التلقيح حفاظا على حياتهم.وقال حجاوي في تصريحات صحفية إن الوضع الوبائي في الأردن مريح، فكلّ الدلائل تشير إلى انتهاء الموجة الحالية، حيث استقرّت نسبة الفحوصات الايجابية دون 5% منذ أسبوعين، ونسبة الاشغال بكل المستشفيات دون 25%، وعدد الاصابات أقل من (1000)، وهذه مؤشرات جيدة ومطمئنة للوضع الوبائي.