الأحد 23-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وكيل وزارة الصحة في غزة يزور المستشفى الميداني الأردني غزة

قانونية النواب تقر معدل الكسب غير المشروع

جوجل يثير موجة غضب في العالم العربي بسبب الكوفية الفلسطينية !

%3.81 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأحد

مندوباً عن الملك العيسوي يطمئن على صحة الوزير قعوار

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حداد

الضمان الاجتماعي: حملة وطنية شاملة للتأكد من شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي

تفاصيل جديدة حول حادثة ضرب وسيم يوسف وكشف هوية المعتدي

تطورات الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين

بلينكن: لا مؤشر بعد على امتثال إيران للشروط النووية لرفع العقوبات

الأحد، 23-05-2021 03:58 م

لجنة الاوبئة : الوضع الوبائي في الأردن مريح

520213111335937381971


 الوكيل الاخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، ارتفاع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير، حيث وصل عدد متلقّي اللقاح إلى (1.5) مليون شخص حتى يوم أمس السبت، مشيرا إلى أن الاقبال على مراكز التطعيم جيّد وينمّ عن وعي المواطنين بضرورة التلقيح حفاظا على حياتهم.
اضافة اعلان

وقال حجاوي في تصريحات صحفية إن الوضع الوبائي في الأردن مريح، فكلّ الدلائل تشير إلى انتهاء الموجة الحالية، حيث استقرّت نسبة الفحوصات الايجابية دون 5% منذ أسبوعين، ونسبة الاشغال بكل المستشفيات دون 25%، وعدد الاصابات أقل من (1000)، وهذه مؤشرات جيدة ومطمئنة للوضع الوبائي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

وكيل وزارة الصحة في غزة يزور المستشفى الميداني الأردني غزة

5202120173642761464025

%3.81 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأحد

5202120174720784635813

مندوباً عن الملك العيسوي يطمئن على صحة الوزير قعوار

5202117171227392938131

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حداد

520217222529483061702

الضمان الاجتماعي: حملة وطنية شاملة للتأكد من شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي

وزارة التربية والتعليم

تطورات الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين

أخبار متعلقة
5202119155012254606599

لجنة الاوبئة تكشف موعد عودة التعليم الوجاهي بالمدارس والجامعات

153919079201595000

بيان حكومي حول عملية تسلل جديدة من الأردن للاراضي المحتلة

6

الأردنيون يحيون مرارة النكبة في عمان - صور

42021301712961613504

لجنة الاوبئة : نحن في نهاية الموجة الثانية لفيروس كورونا

0

وقفة تطالب بطرد سفير العدو من عمان - صور

52021610631544074080

الصحة : فتح 70%؜ من القطاعات واعادة النظر بقرارات حظر التجول بهذا الموعد