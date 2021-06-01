لجنة الاوبئة : الوضع الوبائي في الاردن يميل نحو الاستقرار

الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن أي موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا في الأردن ستكون أقلّ حدّة من ناحية عدد الاصابات من الموجة السابقة، كما أنها لن تستمرّ طويلا، مشددا على استحالة الجزم بعدم الدخول في موجة جديدة.وأضاف في تصريحات صحفية ان الوضع الوبائي في الاردن يميل نحو الاستقرار، فلا يوجد ارتفاع في نسبة الفحوصات الايجابية، مشيرا إلى أن ارتفاع النسبة ليوم واحد لا يُقاس عليه، سواء للفحوصات الايجابية أو عدد الادخالات إلى المستشفيات.ولفت إلى أن ارتفاع عدد الذين تلقوا التطعيم يساهم في استقرار الوضع الوبائي، لافتا إلى تطعيم (99) ألف مواطن يوم واحد ، وهو رقم جيّد يعني امكانية الوصول إلى (3) مليون بنهاية شهر حزيران، مؤكدا تطعيم (1.5) مليون شخص حتى مساء الأمس.ودعا المواطنين للاقبال على التسجيل عبر منصة التطعيم، والاقتناع بأن المطاعيم هي الوقاية الحقيقية لهم وللآخرين، والثقة بكافة المطاعيم الموجودة وعدم التركيز على مطعوم دون آخر، لافتا إلى أن خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية واعادة فتح القطاعات ترتبط بشكل مباشر وأساسي على اللقاحات، ولدينا كميات جيدة متوفرة منها.