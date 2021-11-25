الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 02:47 م

لجنة الاوبئة : الوضع الوبائي لا زال تحت السيطرة

مدارس خاص


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدت رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والامراض السارية الدكتورة، رائدة القطب أن «نسبة الإشغال لحالات العزل على المستوى الوطني للمستشفيات المخصصة بمعالجة المصابين من فيروس كورونا المستجد بالمملكة، لا زالت ضمن المقبول والتي وصلت لـ 24%».

وأضافت في تصريح انه «رغم ارتفاع نسب اشغال اسرة العناية الحثيثة لـ ٣٨٪، الا ان الوضع الوبائي لا زال تحت السيطرة،حسب مؤشرات إشغال المستشفيات».

 يشار ان عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ولقاحات كورونا ومستشار العلاج الدوائي السريري للامراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي، اشار في تصريح سابق لموقع الوكيل الاخباري على اجراء تتجه اليه جميع دول العالم بالوقت الحالي بتحويل التعليم بالمدارس والجامعات الى التعليم عن بعد في حال امتلأت المستشفيات ووصولها الى نسبة إدخال من 60-70 % .

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