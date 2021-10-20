لجنة الاوبئة : الوضع الوبائي لا يتطلب العودة الى الاغلاقات او إلغاء التعليم الوجاهي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الدكتور بسام حجاوي عضو لجنة الأوبئة، ان نسبة الـ 5% للفحوصات الإيجابية كانت تشكل مخاوف لدينا كلجنة أوبئة بناء على مصفوفة العمل التي وضعت قبل نحو عام .



وبين حجاوي ان الآن الأمر أصبح مختلف بالنظر الى عدة مؤشرات منها توفر أسرة العناية الحثيثة واجهزة الاكسجين ومعدل الإشغال في المستشفيات ونسبة الفحوصات الايجابية ونسب التطعيم اليومية والشهرية والتي حققنا فيها أرقاما مقبولة .



واكد ان الوضع الوبائي جيد ولا يتطلب العودة الى اي اغلاقات او إلغاء التعليم الوجاهي ولا رجوع للخلف، ولكن ما يقلقنا هو عدم الإلتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد والشعور بحالة التراخي في تنفيذ الإجراءات الوقائية.

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