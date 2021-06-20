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لجنة الاوبئة : الوضع حرج ويتطلب الالتزام

الأحد، 20-06-2021 05:19 م

لجنة الاوبئة : الوضع حرج ويتطلب الالتزام

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الوكيل الاخباري - حذر عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، من التراخي في الاجراءات الوقائية خلال المرحلة الحالية، وذلك نظرا لانتشار السلالة الهندية في كل العالم، مشيرا إلى أن الوضع حرج ويتطلب الالتزام بوسائل السلامة العامة، نظرا لوجود ملاحظات خلال الرصد أن هناك تراخيا بالتزام المواطنين.اضافة اعلان


وأضاف حجاوي في تصريحات صحفية إن جميع الدول ترصد السلالات نظرا لوجود انتشار للسلالة الهندية "كورونا دلتا"، وقمنا باتخاذ اجراءات مشددة في المطارات والمعابر الحدودية، وتم توفير جهاز خاص للكشف عن سلالة "دلتا" في المطار، وهي ضمن الاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة للحد من انتشار السلالة بالمملكة.

 




 

 


 

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