لجنة الاوبئة : ايام حاسمة امامنا وسيتم اتخاذ قرارات هامة

الوكيل الاخباري - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الاوبئة الدكتور فراس هواري ان الجهات المعنية وضعت امامها هذا الاسبوع لتقييم الوضع الوبائي ولتحديد نوعية القرار المناسب الذي يجب ان يُتخذ .

اضافة اعلان



واشار هواري ان هناك اصابات كثيرة في المدارس التي تم فتحها مؤخراً مؤكدا ان ارتفاع الحالات اذا استمر حتى نهاية الاسبوع الحالي سيتم على الفور اتخاذ القرار المناسب مؤكدا انها ايام حاسمة وسيتم اتخاذ قرارات مهمة .

واضاف هواري ان هناك ضعفا في الاقبال على التسجيل عبر منصة اخذ المطاعيم موجها رسالة الى جميع المواطنين بالاقبال على التطعيم ضد كورونا.



