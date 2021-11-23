لجنة الاوبئة تأمل أن تكون فترة إجازة الطلبة فرصة لقطع دابر الفيروس

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن العالم يشهد تزايدا في ارتفاع أعداد إصابات كورونا، والأردن جزء من دول العالم.



وأضاف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن أسباب ازدياد أعداد الإصابات، عائدة إلى نقص المناعة وقلة فعالية المطاعيم لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح 6 أشهر، مشيرا إلى ضرورة تعزيز المناعة عبر تلقي الجرعة الثالثة.



وعن انتهاء الفصل الدراسي الأول في المدارس بتاريخ 8 كانون الأول المقبل، تأمل حجاوي أن تكون فترة إجازة الطلبة فرصة لقطع دابر الفيروس، واصفا فيروس كورونا بالديناميكي، وقد يغير من اتجاهه وأنماطه.

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