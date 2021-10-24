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الأحد، 24-10-2021 07:47 م

لجنة الاوبئة تؤكد على ضرورة الالتزام والاقبال على تلقي المطاعيم

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الوكيل الاخباري - قال الدكتور بسام حجاوي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة إن الجائحة لا تزال موجودة والإرتفاع بعدد الإصابات كان متوقعا مشيرا إلى أن التحورات لفيروس كورونا تشكل خطراً محذرا من عدم الالتزام بقواعد الوقاية من كورونا مشيرا إلى أن عدة دول فتحت قطاعاتها ولم تراع الالتزام ما أدى إلى تضاعف على الإصابات الامر الذي أدى للعودة إلى الإغلاقات.

وأضاف حجاوي عبر التلفزيون الأردني أن ارتفاع الإصابات وإيجابية الفحوصات الحاصلة في الفترة الأخيرة تعكس إجراءات فتح القطاعات مع وجود تراخي في الالتزام والإقبال على المطاعيم.

وأشار إلى أن الوضع لا يزال مستقراً وتحت السيطرة، مؤكدا على ضرورة الالتزام والاقبال على تلقي المطاعيم.

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