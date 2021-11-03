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الأربعاء، 03-11-2021 10:35 م

لجنة الاوبئة تبرر تقديم الامتحانات المدرسية

مدرسة


 الوكيل الاخباري -  برر عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في جميع مدارس المملكة.

وقال حجاوي في تصريحات لتلفزيون المملكة ان القرار احترازي بعد أن أظهرت الفحوص أن ثلث الإصابات تعود إلى الفئة العمرية 11-17 عاما.

وبين انه سجلت اليوم (الأربعاء) 700 إصابة لأشخاص من الفئة العمرية 11-17 عاما.

وذكر أن المصابين من تلك الفئة يشكلون بؤرة قد ينقلون من خلالها الفيروس إلى بيوتهم وأهاليهم وكبار السن.

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