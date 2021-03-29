الإثنين 29-03-2021
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الإثنين، 29-03-2021 08:52 م

لجنة الاوبئة تتوقع زيادة في عدد الوفيات بفيروس كورونا بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة عزمي محافظة انه "إذا لم تتبع موجة كورونا الحالية عملية تطعيم واسعة فلا مناص من مواجهة موجة ثالثة"، وقال "لا يمكن أن نقول إنه لا توجد موجة ثالثة".
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وتوقع محافظة زيادة في عدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا رغم انخفاض عدد الإصابات، مشيراً إلى وجود وفيات في أعمار أقل من أوقات سابقة وأعراض أكثر شدة، لكن هناك حاجة للانتظار لنهاية الموجة لمعرفة الأرقام العلمية.

وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ،  إضافة الى التطعيم، والقيام بأعمال رقابة بشكل أكبر على الحالات المصابة المعزولة في المنزل.

"يبدو أنه لا يوجد التزام للمعزولين منزليا مما يؤدي إلى انتشار المرض في البيت وبين الأقارب"، وفق محافظة.

 




 

 


 

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