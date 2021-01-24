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الأحد، 24-01-2021 09:37 م

لجنة الاوبئة تحذر من انتشار سلالة كورونا الجديدة

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور منير أبو هلالة، إن المتغيرات الجديدة على وباء كورونا وظهور متغيرات جديدة على الفيروس المستجد يجب أن يشجّع المواطنين على تلقي المطاعيم.
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وأضاف في تصريحات صحفية إن التزام المواطنين بوسائل الوقاية والسلامة العامة وتلقي المطعوم مهمّ للغاية، سيما وأن الفيروس سريع الانتشار، وفي حال كان هناك تراخٍ فستزيد نسبة الانتشار.

وأشار إلى أن الدراسة الصينية المتداولة حاليا حول الفيروس مخبرية وليست سريرية، وهي على عينة صغيرة جدا ولا يمكن الاعتماد عليها، مبيّنا أنه إذا ثبت تأثر فاعلية اللقاح بالسلالة الجديدة، فسيكون الأثر متفاوتا بين المطاعيم حسب طريقة التصنيع ويمكن للشركات خلال أسابيع تدارك هذه المتغيرات.

 




 

 


 

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