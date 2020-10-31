لجنة الاوبئة تحذر من موجة شديدة بكورونا وتطالب بإجراءات صارمة

الوكيل الاخباري -توقع عضو اللجنة الوطنية للأوبئة منير أبو هلالة، السبت،موجة جديدة شديدة لفيروس كورونا المستجد جراء الانتخابات النيابية، مطالبا بحظر وإغلاق شامل بأسرع وقت ممكن.

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وقال أبو هلالة لقناة المملكة إن التجمعات الانتخابية والممارسات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات النيابية ستضر بالحالة الصحية.



وتوقع موجة شديدة جديدة للفيروس نتيجة الانتخابات النيابية على أن تظهر نتائجها خلال الأشهر المقبلة، داعيا الحكومة إلى إجراءات صارمة سريعة لحماية الأردن من موجة شديدة.



وطالب أبو هلالة بتطبيقه وحتى قبل الانتخابات وممكن أن "نفتح البلاد يوم الانتخابات".



وقال "من منطلق وبائي وللتحكم في الوباء يجب التوجه إلى إغلاق شامل ولو كان جزئياً ... وفتح بعض القطاعات المهمة كمحال تجارية ومخابز في أوقات معينة".



