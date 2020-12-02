لجنة الاوبئة تدعو إلى التشدد أكثر بالإجراءات في الاردن في هذه الحالة

الوكيل الاخباري -

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دعا عضو اللجنة الوطنية للأوبئة منير أبو هلالة، الأربعاء، إلى التشدد أكثر بالإجراءات في حال لم يحدث انخفاض تدريجي بأعداد الإصابات خلال الأسابيع القادمة لغاية توفر اللقاح في الأردن.وأضاف لـ "المملكة"، أنه "في الأسبوع الوبائي السابق كان عدد الحالات أقل وندعو للحذر، وعدد الوفيات حاليا من 50-60 وفاة بعد أن أصبح لدينا نظام جديد لرصد عدد الوفيات بحيث يسجل عدد الوفيات الفعلية من كورونا".وأوضح أن الالتزام المجتمعي خلال الأسبوعين السابقين كان عاليا، مؤكدا أن الأردن لا يزال في معركة شرسة مع فيروس كورونا."نحن في ظل انتشار مجتمعي إذ نتعامل يوميا مع دخول نحو 200-250 حالة إلى المستشفيات، وعدد الحالات اليومية نحو 3 إلى 4 آلاف حالة، والنقاط الإيجابية في الأسبوع الوبائي الـ 48 أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في القطاع الحكومي أصبحت أفضل بكثير من السابق وهذه نقطة إيجابية للمستقبل".ولفت أبو هلالة إلى أن "عدد الحالات التراكمية للإصابات والوفيات في الأردن هي من أعلى 10 دول في العالم".