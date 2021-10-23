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لجنة الاوبئة تدعو الأهالي للموافقة على تطعيم أبنائهم بالمدارس

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الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة بسام الحجاوي ، السبت، أن الاطفال أو من هم في السن المدرسي معرضون للإصابة بكورونا على حد سواء مع الفئات العمرية الأخرى، لكن التجمعات في المدارس تسبب انتشارا أكثر للفيروس.

وأوضح حجاوي بتصريحات للتلفزيون الأردني إن الإصابات بفيروس كورونا المسجلة بين طلبة المدارس ليوم السبت شكلت 32% من إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الأردن.

وبين أن 35% من الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين مسجلة للفئة العمرية من 10-17 سنة، لافتا إلى أنها لا تهدد حياتهم حيث تكاد الوفيات أن تكون معدومة فيما بينهم.

وشدد على عدم إجبارية المطاعيم بالمطلق، حتى لأصحاب الفئة العمرية المدرسية، لكنه قال إن المطعوم هو الوسيلة الوحيدة للحد من جائحة كورونا، مؤكدا أن متلقي المطاعيم يحمون أنفسهم وأسرهم من انتشار كورونا، كما أنهم لم يتسببوا بنقل العدوى.

وتسائل “لماذا لا يتم وضع طلبة المدارس ضمن الفئة المستهدفة للتطعيم؟ لتعرضهم كغيرهم للإصابة بالفيروس، ولإنجاح منظومة التطعيم يجب أن تشمل الفئات العمرية كافة وللوصول إلى المناعة المجتمعية.

ودعا الأهالي للموافقة على تطعيم أبنائهم لوقف انتشار المرض وعدم حرمان الطالب المصاب من التعليم الوجاهي.

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