لجنة الاوبئة تدعو المواطنين إلى الحصول على الجرعة الثالثة

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن الالتزام بالاجراءات الوقائية (كمامة وتباعد جسدي) وتطبيق أوامر الدفاع وضرورة تلقي المطاعيم لمراجعي المنشآت العامة والخاصة، والتوجه نحو الجرعة المدعمة من لقاح كورونا، من شأنها قطع سلسلة العدوى بمتحور "دلتا"، المتسببة بالموجة الثالثة في الأردن.



وأضاف حجاوي في تصريحات صحفية ، الخميس، أن اللجنة ليست راضية عن أرقام التطعيم، داعيا المواطنين إلى الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

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