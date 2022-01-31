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الإثنين، 31-01-2022 08:51 م

لجنة الاوبئة تدعو الى زيادة الاقبال على المطاعيم في جميع الجرعات

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن زيادة أعداد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" خلقت مناعة لدى المجتمع الأردني، متأملا أن يكون الصيف المقبل أفضل بفضل هذه المناعة.

وأوضح خلال استضافته في برنامج هذا المساء عبر التلفزيون الأردني الأثنين، أن زيادة نسبة اعطاء المطاعيم وزيادة أعداد الإصابات المسجلة يوميا شكل مناعة للاشخاص والمجتمع، متوقعا ان نصل في الصيف المقبل إلى مرحلة التعايش مع كورونا، والوصول إلى مرحلة الصيف الأمن في آذار المقبل.
 
وأكد على ضرورة تطبيق أمر الدفاع 35 لتقليل تفشي الفيروس، مبينا أن الفيروس يؤثر بشكل كبير في زيادة نسبة دخول المستشفيات والوفيات لغير المطعمين.
 
ولفت إلى ان الحالات النشطة في المملكة تقفز بشكل كبير، مؤكدا على ضرورة إلتزام المصابين بالحجر المنزلي وعدم مخالطة الاخرين.

ودعا إلى زيادة الاقبال على المطاعيم في جميع الجرعات، والالتزام باجراءات الوقاية والابتعاد عن الاماكن المغلقة، مؤكدا على ضرورة الجرعة الثالثة في رفع المناعة بعد مضي 3 اشهر على تلقي الجرعة الثانية.

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