الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا ترصد أكبر عدد للإصابات الجديدة بكورونا منذ 17 يوليو

شركس : سيل الزرقاء بؤرة تلوث

الملك في ذكرى المولد النبوي : السلام على من أنارت رسالته طريق البشرية

إسقاط دعوى الحق العام بقضية مسؤولية طبية وصحية

طلبات التنافس على الصيدلة ودكتور الصيدلة للمعيدين غدا الثلاثاء

دراسة توفير لقاحات كورونا بالقطاع الخاص

الهند تطالب قطر بتسريع تسليمها شحنات مؤجلة من الغاز

مهيدات : تخفيض مستمر لأسعار الأدوية

مهيدات يكشف السبب وراء التسمم في جرش وعجلون

ميركل والسيسي يبحثان الوضع في ليبيا واتفاق إيران النووي وقضايا أخرى

الإثنين، 18-10-2021 02:45 م

لجنة الاوبئة تستبعد السماح بالتقارب في المساجد في المرحلة الحالية

Image3_4202123154342385914830


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - استبعد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، السماح بالتقارب في المساجد في المرحلة الحالية، نظرا لوجود ارتفاع بالاصابات، مبيّنا أن المملكة العربية السعودية تقوم بتطبيق البروتوكولات الصحية بشكل صارم.

وأكد أن جميع المساجد تشهد التزاما كبيرا، كما هو حال أماكن العبادة الأخرى، اضافة إلى المطاعم والمنشآت، وقد يكون هناك مراجعة للبروتوكولات في حال زادت نسبة التطعيم، مجددا الاشارة إلى استبعاده ذلك في الوقت الراهن. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102021918402720466628

شركس : سيل الزرقاء بؤرة تلوث

w

الملك في ذكرى المولد النبوي : السلام على من أنارت رسالته طريق البشرية

mag-323-140

إسقاط دعوى الحق العام بقضية مسؤولية طبية وصحية

1020211710195252963215

طلبات التنافس على الصيدلة ودكتور الصيدلة للمعيدين غدا الثلاثاء

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

دراسة توفير لقاحات كورونا بالقطاع الخاص

10202113144121415878346

مهيدات : تخفيض مستمر لأسعار الأدوية

أخبار متعلقة
9202123195916810727044

لجنة الاوبئة : هناك عوامل أكثر خطورة في الشتاء يجب الحذر منها

1020213154633932899984

توصية جديدة من لجنة الاوبئة بشأن دوام الموظفين

e

الغذاء والدواء: نسعى لتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية

مدرسة

الحكومة : لا تغيير على اشتراطات السلامة بالمدراس والأسواق والمساجد

92021300346428618644

توضيح حكومي حول الزامية الجرعة الثالثة

fffff

انطلاق أعمال مؤتمر المكتبات والأرشيف غداً