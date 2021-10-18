لجنة الاوبئة تستبعد السماح بالتقارب في المساجد في المرحلة الحالية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - استبعد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، السماح بالتقارب في المساجد في المرحلة الحالية، نظرا لوجود ارتفاع بالاصابات، مبيّنا أن المملكة العربية السعودية تقوم بتطبيق البروتوكولات الصحية بشكل صارم.



وأكد أن جميع المساجد تشهد التزاما كبيرا، كما هو حال أماكن العبادة الأخرى، اضافة إلى المطاعم والمنشآت، وقد يكون هناك مراجعة للبروتوكولات في حال زادت نسبة التطعيم، مجددا الاشارة إلى استبعاده ذلك في الوقت الراهن.

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