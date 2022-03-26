لجنة الاوبئة تعلن انتهاء متحورتي دلتا وأوميكرون في الأردن

الوكيل الاخباري - توقع عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بسام الحجاوي، أن لا تتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الحالي الـ 6 آلاف إصابة، لكنه كرر أن "الجائحة لم تنتهِ بعد".



وأوضح الحجاوي خلال استضافته عبر المملكة السبت، أنه "واجهنا خلال الجائحة 4 موجات كبرى. أستطيع القول بأن الموجتين الثالثة والرابعة" التي سببتها المتحورتين دلتا وأوميكرون "انتهت في الأردن".



"أرقامنا في الأسبوع الحالي أقل من 6 آلاف إصابة بعد 5 شهور من الموجتين الثالثة والرابعة" وفق الحجاوي، علما بأن تسجيل "فوق 6 آلاف إصابة في الأسبوع تعني أن هناك زيادة في المنحنى الوبائي".



وعبر عن أمله "في دخول شهر رمضان وأرقام الأردن المسجلة تبقى أقل من 6 آلاف إصابة بكورونا".

اضافة اعلان