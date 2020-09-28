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الإثنين، 28-09-2020 05:12 م

لجنة الاوبئة تكشف عن اجراءات لمواجهة وباء كورونا بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم اللجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات إنه وبالرغم من الزيادة الحاصلة في الاعداد، إلا أنها ضمن الزيادة المتوقعة لطبيعة هذا الفيروس الذي يتميز بقدرته على الانتشار السريع خاصة بعد بلوغ المملكة مرحلة الانتشار المجتمعي.
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وأضاف عبيدات خلال حديثه ضمن الإيجاز الصحفي الذي عقدته الحكومة الإثنين إن ما سبق لا يعني بتاتا اننا يجب ان نقف مكتوفي الايدي لمواجهة هذه المرحلة الصعبة من الوباء بل لا بد من التصدي لها بكل الوسائل المتاحة.

وأكد عبيدات على  ان التصدي لهذه المرحلة بجب ان يركز على تعزيز قدرات الرصد والتصدي من خلال :

‏• الوصول الى الحالات المشتبهه وتشخيصها باسرع وقت ممكن

‏• الوصول الى 80% على الاقل من المخالطين

‏• عزل الحالات المصابة وحجر المخالطين ومتابعتهم من خلال نظام خاص لهذه الغاية.

‏• زيادة أماكن سحب العينات من خلال ايجاد محطات سحب ثابتة تغطي اكبر رقعة جغرافية من المملكة

‏• زيادة عدد المختبرات القادرة على اجراء الفحوصات الخاصة بهذا الفيروس وتوفرها في معظم محافظات المملكة

وأشار عبيدات لزيادة قدرات المستشفيات لاستيعاب كافة المرضى الذين بحاجة للعلاج من مرض كوفيد19 دون المساس بحاجة المرضى الآخرين للعلاج ومع التركيز على قدرات وحدات العناية الحثيثة من أجهزة وكوادر طبية مؤهلة.

وأكد عبيدات على ضرورة ان تتوجه الاجراءات الحكومية الاخرى للمناطق والقطاعات الاكثر تأثيرا على الوضع الوبائي وان تشمل الاغلاقات المنشات المخالفة فقط.

 




 

 


 

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