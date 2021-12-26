لجنة الاوبئة توصي بالعودة للعزل المنزلي لمصابي أوميكرون

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن لجنة مكافحة الأوبئة عقدت اجتماعا دورياً متعلقاً بالحالة الوبائية ومستوى التطعيم.



وبين البلبيسي، في تصريحات صحفية، الأحد، أن المنحنى الوبائي بدأ بالانخفاض، حيث سجلت المملكة ذروة الموجة الثالثة في الأسبوع الوبائي رقم (49)، والانخفاض بقي مستمراً طيلة الأسبوعين الماضيين.



وأشار البلبيسي إلى أن تشخيص حالات أوميكرون كانت تمر ب 3 مراحل، لكن وصلتنا أجهزة لفحص الحالات الإيجابية ومعرفة إن كانت متحورة ونوعها.



وبين البلبيسي أن 328 حالة تراكمية لإصابات أوميركون، معظمها خرج من العزل بعد شفائهم من الفيروس، مشيرا إلى أن توصية من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بالعودة إلى العزل المنزلي للمصابين بالمتحور بدلا من العزل المؤسسي.

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