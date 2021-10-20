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الأربعاء، 20-10-2021 05:12 م

لجنة الاوبئة توصي بضرورة الابتعاد عن التجماعات والالتزام بالمعايير الصحية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الدكتور بسام حجاوي عضو لجنة الأوبئة، إن الجائحة لم تنتهِ بعد فيما وصلنا المرحلة الثالثة منها وسط فتح جميع القطاعات والمنشآت، في ظل توقع زيادة الإصابات ضمن مؤشرات مدروسة.

ولفت انه إذا وصلنا الى مرحلة تتطلب أخذ الجميع لجرعة معززة لمزيد من المناعة المجتمعية ليس هناك ما يمنع، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن التجماعات والالتزام بالمعايير الصحية والكمامة بغض النظر عن أية مظاهر او سلبيات حدثت خاصة وأننا دخلنا في فصل الشتاء.

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