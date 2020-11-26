لجنة الاوبئة توضح بشأن عودة الدراسة في المدارس

الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور منير أبو هلالة، إن اللجنة العلاجية الفرعية في لجنة الأوبئة، تقوم بمراجعة كافة الأدوية التي أثبتت فعاليتها في معالجة مصابي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن دواء "ريمديسيفير" أثبت فاعليته في مرحلة معيّنة من الاصابة.وأضاف أبو هلالة في مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني إن دواء "ريمديسيفير" مهمّ جدا، ومازالت مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية والخاصة تستخدم هذا الدواء، مؤكدا أن الدراسة التي تحدثت عن عدم فاعلية الدواء "فيها ضعف كثير"، فيما تعتبر الدراسة التي أثبتت فعالية الدواء قويّة وأجريت بطريقة محكّمة ومعتمدة.وجدد التأكيد على أن دواء "ريمديسيفير" يُعطى لمرضى كورونا في مرحلة معيّنة متقدمة يكون فيها المريض يعاني من نقص الأوكسجين، لافتا إلى أن دواء "ريمديسيفير" هو الدواء الوحيد الذي يعتبر مؤثرا كمضاد للفيروس.وأبدى أبو هلالة تحفّظه على الدعوات للانفتاح بعد استقرار نسبة الفحوصات الايجابية للأشخاص الذين يجري فحصهم، قائلا إن "الثبات يعطينا طمأنينة بعدم تفاقم الوضع أكثر، لكن أي تراخٍ سيكون سببا في عودة الفيروس بشكل أكثر شراسة".ولفت إلى أن الأردن في آخر شهر كان من أعلى نسب الاصابات والوفيات بفيروس كورونا لكلّ (100) ألف شخص.ودعا إلى تقييم الوضع الوبائي في شهر كانون ثاني القادم قبل اتخاذ أي قرار بشأن عودة الدراسة في المدارس.