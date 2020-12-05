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السبت، 05-12-2020 08:39 م

لجنة الاوبئة توضح حول المخاوف من لقاح كورونا وموعد وصوله للاردن

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الوكيل الاخباري - قال استشاري الطب الوقائي والوبائيات، الدكتور منير أبو هلالة إن المخاوف من لقاح كورونا ناتجة عن الاشاعات التي تصدر على السوشال ميديا، مؤكدا أن هذه المخاوف غير مبررة.
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وعن موعد وصول اللقاح إلى الأردن، قال إنه سيصل إلى المملكة في منتصف شهر كانون الثاني أو بداية شباط المقبل.

وأكد في تصريحات صحفية أن وزارة الصحة تعاقدت مع أكثر من شركة منتجة للقاح كورونا، حيث سيتم وصول اللقاحات الى الأردن بعد اعتماد اللقاح في الدول.

وأضاف أن لجنة الأوبئة "ليست متأكدة من فعالية لقاح فايز ضد فيروس على المدى البعيد".
 
وأشار إلى أن عند اعطاء المطعوم لأي فئات معينة في الأردن سنتأكد من انه آمن لمن يعطى له.

 




 

 


 

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