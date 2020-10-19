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الإثنين، 19-10-2020 07:30 م

لجنة الاوبئة توضح حول توصيات حظر التجول يومي الجمعة والسبت

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الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة، غازي شركس، الاثنين، إن توصيات اللجنة بفرض حظر تجول شامل يومي الجمعة والسبت، يعتمد على أرقام الإصابات التي يسجلها الأردن وتطور الوضع الوبائي. 
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وأوضح شركس لـ "المملكة"، "نعتمد نحن على الأرقام التي نسجلها وتطور الوضع الوبائي ... الموضوع يطرح على طاولة لجنة الأوبئة والخبراء يدلون بآرائهم وحسب المعطيات نقدم التوصيات".

وأشار إلى تسجيل عدد "أقل نسبيا من الإصابات"، بعد فرض حظر التجول الشامل خلال نهاية الأسبوع، قائلا: "نحن لا نقدر نحكم على التأثير الكامل لعملية الحظر ليومين إلا بعد فترات إلا بعد تكرر الموضوع أكثر من مرة". 

وتحدث عن أن فرض حظر التجول "يشوبه بعض الإشكالات التي تتشكل بالتجمعات التي قبل وبعد الحظر".

"سندرس مساء اليوم الإشكالات التي تشوب الحظر الشامل، وعلى رأسها التجمعات التي تسبقه وتليه" وفق شركس. 

وأفاد أنه تم البدء بزيادة عدد فرق التقصي الوبائي، التي تسحب عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد "نظرا للضغط الكبير عليهم"، مشيرا إلى إيقاف سحب العينات العشوائية. 

شركس قال: "نحن بصدد وضع آلية لزيادة عدد الأشخاص الذين يتلقون الاتصالات عبر رقم 111" الذي خصصته وزارة الصحة للرد على استفسارات المواطنين بخصوص فيروس كورونا.  

 




 

 


 

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