الأربعاء 23-12-2020
الوكيل الاخباري

الملك يبحث الشراكة الاستراتيجية مع نائب الرئيس الأمريكي

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

لأول مرة.. مجلس النواب يعقد ٣ جلسات متواصلة بواقع ١٨ ساعة عمل

لجنة الاوبئة توضح حول حظر الجمعة وعودة المدارس

الأمن العام يضبط مطلوبين بملايين الدنانير

مصر: 42 وفاة و911 إصابة بفيروس كورونا

553 وفاة بكورونا في ايطاليا و275 بأوكرانيا

الأردن يدين أعمال الحفريات بمدخل مقبرة الشهداء في القدس

شاهد بالفيديو .. اول ظهور لفتى الزرقاء صالح بأطراف اصطناعية

الحكومة تعلن عن مؤتمر صحفي يوم الخميس

الأربعاء، 23-12-2020 10:09 م

لجنة الاوبئة توضح حول حظر الجمعة وعودة المدارس

12202014191537234478123


الوكيل الاخباري - قال الوزير الأسبق وعضو لجنة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة أن قرار حظر التجول الشامل في أيام الجمعة يتوجب مراجعته في الفترة الحالية، وأن ساعات الحظر الجزئية يجب أن تستهدف الأماكن التي ينتشر فيها الوباء فقط.
اضافة اعلان

وحول عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية، لفت محافظة في تصريحات صحفية مساء الاربعاء إلى أنه مع قرار إعادة المدارس، على اعتبار أن فتحها لم يؤدي إلى أي زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا مستشهدا بذلك بالدول التي أعلنت فتح مدارسها، مشددا أن المدارس ليست بمكان لانتشار الوباء بشكل كبير.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202011235718313832924

الأمن العام يضبط مطلوبين بملايين الدنانير

image

الأردن يدين أعمال الحفريات بمدخل مقبرة الشهداء في القدس

VX6bnzIvpUHoAaVUbAjoPIgCROHlimPc5Ion99cw

شاهد بالفيديو .. اول ظهور لفتى الزرقاء صالح بأطراف اصطناعية

1220202315739417178054

الحكومة تعلن عن مؤتمر صحفي يوم الخميس

12202022161645477606821

الامن العام يكشف مصير باحثين عن كنوز

1220201520947869922814

مختبر صحي عنجرة يباشر باستخراج فحوصات عينات كورونا

أخبار متعلقة
13

لجنة الأوبئة توضح بشأن السلالة الجديدة من كورونا

03b9e0f9-dbc1-47b9-9a1c-8f1d25490173

الصحة توضح للوكيل : اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون بجرعتين

12202019172118119625138

لجنة الأوبئة : سلالة فيروس كورونا الجديدة سترفع عدد الإصابات

dddd

الوطني لمكافحة الاوبئة: يجب دراسة خيار أحد ثلاثاء خميس لعودة المدارس بالاردن

33022561930c96671f24497d5eac2f2eba1d8afdfc81e46e357

محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل - أسماء

12202012142425230177543

توضيح حول الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة