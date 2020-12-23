لجنة الاوبئة توضح حول حظر الجمعة وعودة المدارس

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال الوزير الأسبق وعضو لجنة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة أن قرار حظر التجول الشامل في أيام الجمعة يتوجب مراجعته في الفترة الحالية، وأن ساعات الحظر الجزئية يجب أن تستهدف الأماكن التي ينتشر فيها الوباء فقط.وحول عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية، لفت محافظة في تصريحات صحفية مساء الاربعاء إلى أنه مع قرار إعادة المدارس، على اعتبار أن فتحها لم يؤدي إلى أي زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا مستشهدا بذلك بالدول التي أعلنت فتح مدارسها، مشددا أن المدارس ليست بمكان لانتشار الوباء بشكل كبير.