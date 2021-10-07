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الخميس، 07-10-2021 11:29 ص

لجنة الاوبئة توضح حول خلط اللقاحات في الجرعة الثالثة

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكد استشاري الأوبئة ، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، الدكتور بسام حجاوي إن المزج بين لقاحات كورونا ما زالت قيد الدراسة عالميا.

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وقال الحجاوي بتصريحات خاصة لـ "الوكيل الاخباري" إن من الأفضل اعطاء الجرعة الثالثة من ذات النوع من الجرعتين السابقتين.

 

وأضاف أن متلقي لقاح سينوفارم الذي لم تنشر دراسات موثقة على خلطه مع المطاعيم الأخرى من الأفضل أن يأخذ نوع مخالف.

 

ونوه إلى ان الخلط بين اللقاحات لا تتسبب بمضرة لمتلقي المطعوم وانما من الأفضل أخذ اللقاح من ذات النوع.

 

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