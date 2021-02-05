لجنة الاوبئة توضح حول عودة الإغلاقات والحظر الشامل بالأردن

الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بسام حجاوي، إن طفرات كورونا ناتجة من محاولات تفعيل دور كورونا المستجد، الأمر الذي أدى إلى ظهور طفرة بريطانيا وجنوب أفريقيا.وأضاف حجاوي أنه لا يوجد أحد محصن من انتشار طفرات الكورونا، مشيرا إلى أنه هذه الطفرات لم تؤثر على الهيكل العام للفيروس، وأن هذه الطفرات تؤدي إلى سرعة انتشار وليس أعراض جديدة.وأشار خلال استضافته عبر "رؤيا" إلى أن الأردن بدأ منذ الإعلان عن وجود هذه الطفرات بالتقصي الوبائي والتقصي المخبري، لافتا أنه من بين الطفرات التي أعلن عنها في المملكة وجد ثلاثة سلالات ظهرت من جنوب أفريقيا .وبين أن سلالة جنوب أفريقيا هي أشد انتشارا وخطرا من البريطانية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دلائل في الأردن أن الطفرات أدت إلى أعراض جديدة.وأكد حجاوي أن الوضع الوبائي في الأردن "مريح" لكن بشكل غير كاف، مشددا على أن عودة سياسة الإغلاقات والحظر غير واردة في الوقت الحاضر؛ لكنه وارد في ظل انعكاس الوضع الوبائي نتيجة التراخي وعدم الالتزام.وأكد في ذات الوقت أنه لا يوجد حظر شامل في الأردن بشكل وقت طويل لانه ينهك القطاعات الاقتصادية ويؤثر عليها.