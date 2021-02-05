الجمعة 05-02-2021
الوكيل الاخباري
 

الصحة العالمية: نستطيع هزيمة كورونا بهذه الطريقة

حادث غريب في الرصيفة - صور

عبيدات : إذا لم تكن النتائج كما نرجو سنعود إلى إغلاق المدارس

وزيرالصحة : سنعيد النظر بالوضع الوبائي خلال الأسبوعين المقبلين

لجنة الاوبئة توضح حول عودة الإغلاقات والحظر الشامل بالأردن

وزير التربية : هناك مخاطر في عودة التعليم

وزير الصحة : فحوصات ميدانية لطلبة المدارس

الخارجية ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية

وفاة واربع اصابات من عائلة واحدة بحادث سير

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

الجمعة، 05-02-2021 09:11 م

لجنة الاوبئة توضح حول عودة الإغلاقات والحظر الشامل بالأردن

1202130105533439044173


الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بسام حجاوي، إن طفرات كورونا ناتجة من محاولات تفعيل دور كورونا المستجد، الأمر الذي أدى إلى ظهور طفرة بريطانيا وجنوب أفريقيا.
اضافة اعلان

وأضاف حجاوي أنه لا يوجد أحد محصن من انتشار طفرات الكورونا، مشيرا إلى أنه هذه الطفرات لم تؤثر على الهيكل العام للفيروس، وأن هذه الطفرات تؤدي إلى سرعة انتشار وليس أعراض جديدة.

وأشار خلال استضافته عبر "رؤيا" إلى أن الأردن بدأ منذ الإعلان عن وجود هذه الطفرات بالتقصي الوبائي والتقصي المخبري، لافتا أنه من بين الطفرات التي أعلن عنها في المملكة وجد ثلاثة سلالات ظهرت من جنوب أفريقيا .

وبين أن سلالة جنوب أفريقيا هي أشد انتشارا وخطرا من البريطانية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دلائل في الأردن أن الطفرات أدت إلى أعراض جديدة.

وأكد حجاوي أن الوضع الوبائي في الأردن "مريح" لكن بشكل غير كاف، مشددا على أن عودة سياسة الإغلاقات والحظر غير واردة في الوقت الحاضر؛ لكنه وارد في ظل انعكاس الوضع الوبائي نتيجة التراخي وعدم الالتزام.

وأكد في ذات الوقت أنه لا يوجد حظر شامل في الأردن بشكل وقت طويل لانه ينهك القطاعات الاقتصادية ويؤثر عليها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220214115559850634123

عبيدات : إذا لم تكن النتائج كما نرجو سنعود إلى إغلاق المدارس

220212102929395893912

وزيرالصحة : سنعيد النظر بالوضع الوبائي خلال الأسبوعين المقبلين

220214201719557742161

وزير التربية : هناك مخاطر في عودة التعليم

220214162222776424520

وزير الصحة : فحوصات ميدانية لطلبة المدارس

وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين

الخارجية ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية

unnamed

مواصلة عمليات البحث عن المفقود الرابع في منطقة الرويشد

أخبار متعلقة
1202126215846360921024

وزير الصحة يكشف اخر تطورات اصابات سلالة كورونا الجديدة بالاردن

1202126114145717570841

طبيب يحذر من سلوك سيؤدي لعودة انتشار كورونا في الأردن

12021821158887300946

وزارة الصحة: بدء برنامج مطاعيم كورونا الأربعاء المقبل

120218152749278561550

محافظتان دون إصابات بكورونا اليوم

120218203044421212088

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

12021321345274681914

توضيح من الضمان الاجتماعي حول برنامج استدامة