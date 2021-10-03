لجنة الاوبئة توضح حول عودة التعليم الوجاهي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عبّر عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة عن أمله في ارتفاع أعداد متلقي المطعوم بعد عودة التعليم الوجاهي في الجامعات، خاصّة في ظلّ أوامر الدفاع التي تمنع دخول الطلبة إلا بعد اجراء فحوصات "PCR" أو التطعيم.



إلى ذلك، أكد حجاوي على أهمية حصول الأشخاص على مطاعيم الانفلونزا الموسمية بالاضافة إلى تلقي مطعوم كورونا، مبيّنا أن أيّا منهما لا يغني عن الآخر، وأنهما مختلفان تماما.

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