لجنة الاوبئة توضح حول فتح قطاعات مغلقة و الامتحانات الجامعية

الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة فارس البكري، الأحد، إن الأردن لم يدخل مرحلة مناعة القطيع.وأوضح البكري خلال حديثة لبرنامج "صوت المملكة"، أنه يجب أن يصاب 60 إلى 80% من المجتمع بفيروس كورونا المستجد، حتى نصل إلى مرحلة مناعة القطيع.وصف البكري، تسطيح المنحنى الوبائي، بتسجيل حالات إصابة بالفيروس بأعداد يومية قليلة."نحن في مرحلة تذبذب في أعداد الإصابات ولا يعني ذلك الوصول للذروة (...) الالتزام بإجراءات السلامة ساهم بانخفاض أعداد الإصابات"، وفق عضو اللجنة الوطنية للأوبئة.وقال البكري إن الوباء لم ينتهي بعد؛ لأن المنحنى الوبائي يمكن أن يأخذ أكثر من شكل، وقد ترتفع حالات الإصابة إذا لم يلتزم الأشخاص بارتداء الكمامات.وبشأن فتح قطاعات مغلقة بسبب الفيروس قال إن الرأي السائد من أعضاء لجنة الأوبئة بالتمهل في فتحها، مضيفا أنه قد يتم فتح قطاعات ضمن بروتوكول صحي.وأضاف أن لجنة الأوبئة أوصت بأن تكون الامتحانات الجامعية بين الوجاهي والإلكتروني.