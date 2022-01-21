السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

بريطانيا تسجل 297 وفاة ونحو 79 ألف إصابة بفيروس كورونا

الجمعة، 21-01-2022 06:33 م

لجنة الاوبئة توضح حول قرار تأجيل دوام المدارس

مدرسة


 الوكيل الاخباري – قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بسام حجاوي، إن الأردن دخل الأسبوع الثاني من الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأضاف حجاوي، عبر المملكة، “من المتوقع أن يكون متحور أوميكرون السائد بالمملكة في نهاية الشهر الجاري”، لافتا إلى أن  فترة الحجر الصحي تقدر بـ7 أيام منذ رصد الإصابة لمن لا يظهر عليه أعراض و10 أيام لمن ظهرت عليه الأعراض.

ولفت إلى أنه “من المعتاد أن تكون أعراض متحور أوميكرون خفيفة كونه يصيب الجهاز التنفسي العلوي مع التأكيد أنه يصيب الفئات العمرية الصغيرة؛ إذ 56 بالمئة من الإصابات الأسبوعية لفئات عمرية أقل من 34 عاما.

ورجح تسجيل 50 ألف إصابة في الأسبوع الوبائي الذي سيكون الذروة مع التنويه إلى أن المتحور يثير الكثير من القلق على الحياة العامة وخاصة خلال فصل الشتاء.

وشدد على أن المدارس قد تكون من الأماكن السريعة لتفشي الوباء؛ لذا تم تأجيل دوام المدارس إلى 20 شباط.

وبيّن، أن الموجة الرابعة ستتكون من 10 أسابيع أي ما يقارب شهرين فقط مع الإشارة إلى أن نسبة التعافي من “أوميكرون” تصل إلى 90 بالمئة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

120221318717478086894

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

thumbs_b_c_9034ddc096f7d95191f0e3ca8aee99cf

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

f

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

مبنى رئاسة الوزراء

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

12022229957983761276

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

أخبار متعلقة
عطلة

الاوبئة توضح حول توصية 3 أيام عطلة في الاردن

1220212682410200716476

لجنة الاوبئة لـ الوكيل : تحديث البروتوكولات الصحية والعلاجية في الأردن

كورونا 7

تفاصيل توصيات لجنة الاوبئة للتعامل مع متحور اوميكرون

1220212182918180980323

الاوبئة لـ الوكيل : الجرعة الثالثة يجب ان تكون على جدول الاهمية لدى المواطنين

1220211219036640766952

لجنة الاوبئة : يجب مراقبة الحدود والمطارات

12202112195128637828920

لجنة الاوبئة تدعو المواطنين إلى الحصول على الجرعة الثالثة