لجنة الاوبئة توضح حول قرار تأجيل دوام المدارس

الوكيل الاخباري – قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بسام حجاوي، إن الأردن دخل الأسبوع الثاني من الموجة الرابعة لفيروس كورونا.



وأضاف حجاوي، عبر المملكة، “من المتوقع أن يكون متحور أوميكرون السائد بالمملكة في نهاية الشهر الجاري”، لافتا إلى أن فترة الحجر الصحي تقدر بـ7 أيام منذ رصد الإصابة لمن لا يظهر عليه أعراض و10 أيام لمن ظهرت عليه الأعراض.



ولفت إلى أنه “من المعتاد أن تكون أعراض متحور أوميكرون خفيفة كونه يصيب الجهاز التنفسي العلوي مع التأكيد أنه يصيب الفئات العمرية الصغيرة؛ إذ 56 بالمئة من الإصابات الأسبوعية لفئات عمرية أقل من 34 عاما.



ورجح تسجيل 50 ألف إصابة في الأسبوع الوبائي الذي سيكون الذروة مع التنويه إلى أن المتحور يثير الكثير من القلق على الحياة العامة وخاصة خلال فصل الشتاء.



وشدد على أن المدارس قد تكون من الأماكن السريعة لتفشي الوباء؛ لذا تم تأجيل دوام المدارس إلى 20 شباط.



وبيّن، أن الموجة الرابعة ستتكون من 10 أسابيع أي ما يقارب شهرين فقط مع الإشارة إلى أن نسبة التعافي من “أوميكرون” تصل إلى 90 بالمئة.

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