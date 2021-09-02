لجنة الاوبئة توضح حول متحوّر 'مو '

الوكيل الاخباري - قلل عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي من أهمية متحوّر "مو" قائلا إنه ليس جديدا، وقد ظهر في بداية العام ولم يظهر بشكل وبائي مميز، ليبقى محتوّر "دلتا" الأسوأ بين المتحوّرات التي تنشأ أصلا نتيجة تغيّر في الجدار البروتيني للفيروس، مشيرا إلى أن متحوّر "مو" ظهر بداية في كولومبيا مطلع العام الحالي، وقد أصبحنا اليوم في شهر أيلول دون أن يُظهر تأثيرا كبيرا في الوضع الوبائي العالمي.



وجدد حجاوي تأكيده على أن المطاعيم المعتمدة في الأردن تحمي من السلالات الموجودة بنسبة (88- 97%).



ولفت إلى أن فرق التقصي الوبائي تتابع أي اصابة أو نتيجة ايجابية لفحص الـ"PCR" من أجل التعرف على نوع المتحور المصاب به الشخص.

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