لجنة الاوبئة توضح حول موجة كورونا جديدة بالاردن ووصول الاصابات لهذا العدد

الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، انه لايوجد دولة في العالم محصنة من اي نوع من متحورات كورونا منوها الى انه من المحتمل دخولنا للموجة الثالثة وقد لا ندخل وهذا يعتمد على عدة معايير اهمها الالتزام بالتباعد والوقاية الصحية.واضاف في تصريحات صحفية مساء الاحد ان لجنة الاوبئة لا تتوقع ان تكون موجة كورونا القادمة بحجم الموجات السابقة ونتوقع ان يكون زيادة في اعداد الاصابات لكنها لن تصل الى ارقام الموجات السابقة.وقال: "ما توقعناه حسب الدراسات أن تكون هناك زيادة في ارقام الاصابات وهذا السيناريو هو الأصعب وقد تصل الى نحو 2500 اصابة يوميا لكنها لن تصل الى ابعد من ذلك لكن كل هذه الأرقام قابلة للتغيير والدراسات تتوقع هذه الأمور لكن ليس بالضرورة أن تصف ما سيحصل بالضبط".