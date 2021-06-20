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الأحد، 20-06-2021 10:20 م

لجنة الاوبئة توضح حول موجة كورونا جديدة بالاردن ووصول الاصابات لهذا العدد

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، انه لايوجد دولة في العالم محصنة من اي نوع من متحورات كورونا منوها الى انه من المحتمل دخولنا للموجة الثالثة وقد لا ندخل وهذا يعتمد على عدة معايير اهمها الالتزام بالتباعد والوقاية الصحية.اضافة اعلان


 واضاف في تصريحات صحفية مساء الاحد ان لجنة الاوبئة لا تتوقع ان تكون موجة كورونا القادمة بحجم الموجات السابقة ونتوقع ان يكون زيادة في اعداد الاصابات لكنها لن تصل الى ارقام الموجات السابقة.

وقال: "ما توقعناه حسب الدراسات أن تكون هناك زيادة في ارقام الاصابات وهذا السيناريو هو الأصعب وقد تصل الى نحو 2500 اصابة يوميا  لكنها لن تصل الى ابعد من ذلك لكن كل هذه الأرقام قابلة للتغيير والدراسات تتوقع هذه الأمور لكن ليس بالضرورة أن تصف ما سيحصل بالضبط".

 




 

 


 

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