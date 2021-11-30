الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

قطر: إعطاء 105 آلاف جرعة معززة من لقاحات كورونا لأفراد المجتمع

بريطانيا تسجل 159 وفاة و39716 إصابة بكورونا

وزير اسبق يوجه رسالة الى مرضى كورونا في الاردن

النتائج النهائية للانتخابات العراقية.. تفوق للصدر والمالكي والحلبوسي

الصحة العالمية تدعو إلى رد عقلاني ومتكافئ على أوميكرون

محاضرة عن دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام

ضبط 5 مصابين بكورونا مخالفين لأوامر الدفاع

الوكالة الأوروبية للأدوية: اللقاحات تستمر في الحماية ضد متحور أوميكرون

فرنسا تسجل نحو 47 ألف إصابة جديدة بكورونا

تدريب على اخماد الحرائق والاسعافات الأولية في جامعة ال البيت

الثلاثاء، 30-11-2021 07:41 م

لجنة الاوبئة : جميع الإصابات المسجلة بالأردن هي من متحور دلتا

كورونا 7


الوكيل الاخباري - اكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي أن فعالية اللقاح ضد متحور كورونا " أوميكرون" غير معروفة، مشيرا إلى أن اللقاحات متوفرة في الأردن في جميع مراكز التطعيم.

وأوضح أن اللقاحات تحمي من متحور دلتا المنتشر خلال هذه الموجة.

ولفت النظر إلى عدم الكشف عن إصابة بمتحور أوميكرون في الأردن، مشيدا بالبروتوكول المعمول به للقادمين من الدول التي انتشر فيها المتحور الجديد، التي تضمن أنه في فترة الحضانة تحت حماية صحية كاملة حتى لا يتم نقل العدوى .

وأكد حجاوي أن جميع الإصابات المسجلة في الأردن هي من متحور دلتا .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1628 - Copy

وزير اسبق يوجه رسالة الى مرضى كورونا في الاردن

11202130122542307474672

محاضرة عن دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام

1120213152158808985044

ضبط 5 مصابين بكورونا مخالفين لأوامر الدفاع

2202124103917251084245

تدريب على اخماد الحرائق والاسعافات الأولية في جامعة ال البيت

11202129123815366308594

ورشة في إربد عن العنف المبني على النوع الاجتماعي

1120212883355285867584

لجنة الأوبئة : نوصي الجميع بالإقبال على أخذ المطاعيم

أخبار متعلقة
9202114194350496267114

المقاولين يناقش مسودة التعديل للمادة 175 لقانون العقوبات

كورونا 6

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن اليوم

main_image617e722d2346e

الوهادنة يكشف أسباب زيادة اصابات كورونا في المملكة

newborn-1399155_1920

أكثر أسماء الذكور والإناث أطلقها الأردنيون على مواليدهم في 2021

shutterstock_43511620311-730x438

الاردن يحصل على تمويل بريطاني للمناخ والبيئة

الصحة

إعطاء 17 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن