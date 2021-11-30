لجنة الاوبئة : جميع الإصابات المسجلة بالأردن هي من متحور دلتا

الوكيل الاخباري - اكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي أن فعالية اللقاح ضد متحور كورونا " أوميكرون" غير معروفة، مشيرا إلى أن اللقاحات متوفرة في الأردن في جميع مراكز التطعيم.



وأوضح أن اللقاحات تحمي من متحور دلتا المنتشر خلال هذه الموجة.



ولفت النظر إلى عدم الكشف عن إصابة بمتحور أوميكرون في الأردن، مشيدا بالبروتوكول المعمول به للقادمين من الدول التي انتشر فيها المتحور الجديد، التي تضمن أنه في فترة الحضانة تحت حماية صحية كاملة حتى لا يتم نقل العدوى .



وأكد حجاوي أن جميع الإصابات المسجلة في الأردن هي من متحور دلتا .

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