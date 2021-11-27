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السبت، 27-11-2021 06:17 م

لجنة الاوبئة : جميع دول العالم تنتظر معلومات عن المتحور الجديد

كورونا الوكيل


الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن جميع دول العالم تنتظر معلومات عن المتحور الجديد "اوميكرون"، والخصائص التي يتمتع بها من ناحية سرعة انتشاره وأعراضه، مشيرا إلى أن الأبحاث بيّنت أن المتحور يعمل من خلال أكثر من طفرة جماعية.

وأعرب عن قلقه من أن تكون سرعة انتشار المتحور الجديد مثل متحور دلتا التي تزيد سرعة انتشارة عن كوفيد 19 الأصلي بثمانية اضعاف، مما ساهم في سرعة انتشارة وزيادة عدد الاصابات بشكل كبير.

ودعا الجهات الصحية الى رصد المتحور الجديد والاعلان عن الاصابات رسميا اذا تم تسجيلها وذلك لكشف سرعة انتشاره.

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