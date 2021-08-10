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الثلاثاء، 10-08-2021 09:43 م

لجنة الاوبئة : دراسة لاعطاء جرعة ثالثة من اللقاح

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الوكيل الاخباري - ألمح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إلى امكانية اعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا لمتلقي الجرعتين سابقا، وذلك في مواجهة متحوّر دلتا السائد حاليا في الأردن وكثير من دول العالم.اضافة اعلان


وقال الحجاوي في مداخلة عبر شاشة المملكة: إن الأردن دخل الموجة الثالثة في الأسبوع التالي للعيد، لكن الأرقام مازالت ضمن قدرة النظام الصحي؛ هي تتذبذب وتتصاعد، لكنّها ضمن قدرات النظام الصحي، مبيّنا أن الوزارة تجري تقييما أسبوعيا للأرقام، فيما أكد ارتفاع عدد الادخالات إلى (660) حالة.

 




 

 


 

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