لجنة الاوبئة : سيعود الطلبة الى مدارسهم في هاتين الحالتين

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم لجنة الاوبئة الدكتور نذير عبيدات إن المدارس والجامعات اصبحت مناطق خصبة لانتشار فيروس كورونا مشيرا الى ان اغلاق المدارس والجامعات سيساعد في التقليل من عدد الاصابات بكورونا كونها اماكن تشهد تجمعات كبيرة .

اضافة اعلان



واشار عبيدات في حديثه خلال مقابلة تلفزيونية ان تعليق دوام المدارس الى اشعار اخر يخضع للتقييم المستمر ويرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع الوبائي في المملكة موضحا ان عودة المدارس ستكون محتكمة الى عدد الاسرة المتاحة لعلاج مرضى كورونا في المملكة مشيرا الى ان عودة الطلبة الى المدارس له عدد من الشروط والمحددات وعلى رأسها تراجع عدد الاصابات وزيادة قدرة وزارة الصحة على التعامل مع مصابي كورونا .



