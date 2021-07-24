لجنة الاوبئة: طلبة المدارس ليسوا اقل عرضة للاصابة بفيروس كورونا



الوكيل الاخباري -

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أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن الأطفال وطلبة المدارس ليسوا أقلّ عرضة للاصابة بفيروس كورونا، لكنّ اصابتهم تكون أقلّ خطرا عليهم، فيما يكون الخطر الأكبر باحتمالية أن يصبحوا مصدرا للعدوى.وقال حجاوي إنه وبناء على تلك الحقيقة، وبهدف نجاح منظومة التطعيم الوطنية، كان الواجب شمول اللقاحات كافة الفئات العمرية، لتحقيق أكبر مناعة ممكنة، وتقليل فرص انتشار السلالات المقلقة، مشيرا في ذات السياق إلى أن العالم كلّه يتراخى في الاجراءات الاحترازية، ما يعزز القناعة بأن الحلّ يكمن في التطعيم.