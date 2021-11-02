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الثلاثاء، 02-11-2021 05:30 م

لجنة الاوبئة : عملية التدريس الوجاهي مستمرة

مدرسة



الوكيل الاخباري - اكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي ان الإجراءات التي تتبعها المدارس والجامعات سليمة وتساعد في جهود اكتشاف الحالات وعزلها والتخفيف من التفشي، وعليه فإن عملية التدريس الوجاهي مستمرة ولا عودة للخلف.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الوضع الوبائي اليوم مريح لكن بحذر، مبينا أن "الزيادة في أعداد الإصابات لا تقلق طلما لم يكن هناك مضاعفة لأعداد الإصابات، متأملا تجاوز فصل الشتاء بأمان.

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