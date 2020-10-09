الجمعة 09-10-2020
الوكيل الاخباري

لجنة الاوبئة : كورونا لا يرحم أي فئة عمرية

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رسالة من وزارة الصحة للأردنيين




الجمعة، 09-10-2020 10:30 م

لجنة الاوبئة : كورونا لا يرحم أي فئة عمرية

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 الوكيل الاخباري -  قال الناطق باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات، الجمعة، إن استراتيجية الأردن في التعامل مع فيروس كورونا هي الضغط على الفيروس بكل الوسائل.
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وأضاف عبيدات، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر شاشة التلفزيون الأردني، أنه في حال وجود نقاط ضعف أو عدم التزام تكون الفرصة مهيأة للفيروس بالانتشار، وفق الاستراتيجية.

وعن مصدر اتخاذ القرارات، أكد أن الحكومة تتخذ القرارات بتوصية بعضها من الأوبئة، مشيرا إلى أن الحكومة احترمت توصيات الأوبئة غير أن القرار يصدر عن مجلس الوزراء.

وعن التشكيك بالإصابات، قال إنه لا يوجد أية مصلحة لأي جهة بإخفاء أو زيادة اعداد الإصابات، مؤكدا أن الوباء موجود في جميع دول العالم.

وأضاف، أن بعض وفيات كورونا لديهم امراض مزمنة وبعضهم الاخر لا يوجد له سيرة مرضية، مشيرا إلى أن الفيروس لا يرحم أي فئة عمرية.

ويعتقد عبيدات أن الفيروس لا ينتقل من المتوفى بكورونا إلى من يقوم بعملية الدفن في حال التزامهم بإجراءات السلامة العامة، مبينا أن بعض التقارير والدراسات تشير الى أن الفيروس قد ينتقل الى المياه الجوفية.

ولفت إلى أن لجنة الأوبئة ووزارة الصحة ستعيد دراسة بروتوكول دفن موتى كورونا خلال الأسبوع القادم بما يتناسب مع الدلائل العلمية، مؤكدا ضرورة وجود توصية واضحة في البروتوكول.

 




 

 


 

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