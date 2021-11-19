الجمعة 19-11-2021
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الجمعة، 19-11-2021 06:25 م

لجنة الاوبئة : لا عودة للاغلاقات الجزئية والحظر الشامل

حظر-الاردن7


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي انه لا رجعة لمربعات سابقة واغلاقات جزئية وحظر شامل بعد ارتفاع الاصابات .

واضاف انها كانت إجراءات جيدة في فترة سابقة ولا تتلائم مع الفترة الحالية بعد وصولنا إلى مراحل متقدمة من التعافي.

ولفت ان أعداد الاصابات والفحوصات الايجابية ونسب الاشغال في المستشفيات ما زالت معقولة ولم تتجاوز ارقامها وإنها ما زالت بحدود ل ٣٠ ٪ بالمتوسط .

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