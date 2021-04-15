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الخميس، 15-04-2021 10:52 م

لجنة الاوبئة : لا مشكلة صحية في عودة الصلاة الى المساجد

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور عزمي محافظة، إن القرارات المتعلقة بالصلوات في المساجد خلال شهر رمضان؛ اتخذتها الحكومة قبل الأحد الماضي، ولم تناقَش في لجنة الأوبئة .

وأضاف لـ"عربي21" أنه لا يعرف عن وجود دراسة علمية بحثت تأثير الصلاة في المسجد على الحالة الوبائية، مؤكدا أنه لا يعتقد أن ثمة مشكلة صحية في إقامة الصلوات جماعة في حال تم الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، بما يشمل التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، والحيلولة دون التجمعات قبل وبعد الصلاة.

وحول إغلاق المساجد بحجة عدم التزام مرتادي بعضها بالإجراءات الوقائية؛ قال إن ذلك غير مقبول، متسائلاً: "لماذا نتصور أن أهل المساجد سيخالفون الإجراءات الوقائية، وبالتالي نحول بينهم وبين إتيانها؟".

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المصدر - عربي 21 

 




 

 


 

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