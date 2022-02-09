لجنة الاوبئة : لا يمكن الوصول إلى مرحلة نشهد فيها اغلاقا كاملا

الوكيل الاخباري - رجّح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، وصول موجة انتشار فيروس كورونا إلى ذروتها منتصف الأسبوع القادم، مشيرا إلى احتمالية أن يصل عدد الاصابات إلى (30) ألف اصابة.



وقال حجاوي في مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني إن (90%) من اصابات كورونا هي لمتحوّر اوميكرون، وهناك (10%) من متحوّر دلتا، وهو ما يبرر استمرار تسجيل عدد من الوفيات.



وأشار إلى أن نسبة الفحوصات الايجابية تقول إن نسبة التفشّي والانتشار المجتمعي هي عند 30%، مجددا التأكيد على عدم امكانية الوصول إلى مرحلة نشهد فيها اغلاقا كاملا.



وأكد حجاوي أهمية التوجه لتلقي المطاعيم، بما في ذلك الجرعة المعززة (الثالثة)، مشيرا إلى أن العقار لن يُغني عن المطعوم.

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