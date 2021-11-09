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الثلاثاء، 09-11-2021 02:32 م

لجنة الاوبئة : لا يوجد قرار بالتوجه إلى التعليم عن بعد

مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  قال عضو لجنة الاوبئة د. بسام الحجاوي إنه يتمنى اتخاذ قرار بإلزامية أخذ اللقاح لطلبة المدارس مشددا التاكيد بأن يكون المطعوم إجبارياً لهذه الفئة الكبيرة من المجتمع، مضيفاً أن العالم اتجه لإعطاء اللقاح للفئة العمرية 5 – 11 سنة، عدا عن الإبقاء على الانفتاحات مع التشديد في الرقابة.

وأشار حجاوي أنه لا يوجد قرار بالتوجه إلى التعليم عن بعد؛ لأن الأرقام لا تستدعي ذلك . 

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