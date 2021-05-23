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الأحد، 23-05-2021 12:37 م

لجنة الاوبئة لـ الوكيل : تغيير ساعات حظر التجول وعودة المدارس والجامعات ستناقش اليوم

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح الدكتور بسام حجاوي في تصريح خاص للوكيل الاخباري تفاصيل هامة حول الاجتماع الذي سينعقد مساء اليوم ويضم اعضاء لجنة الاوبئة .

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وقال حجاوي ان اجتماع اليوم سيناقش عددا من الملفات الهامة وعلى راسها اعادة فتح القطاعات بداية الشهر القادم كما سيتم بحث ملف تغيير ساعات حظر التجول و عودة المدارس والجامعات اضافة الى حملة التطعيم وتجهيز المستشفيات والكوادر الطبية لموجة كورونا الثالثة في حال حدوثها . 

 

ولفت حجاوي في تصريحه الى ان نسبة التطعيم ضد كورونا لغاية الان ليست مرضية ولكنه اكد في نفس الوقت على ان الاقبال على اخذ المطاعيم مستقبلا والاجراءات الحكومية المعمول بها حاليا ستعمل على زيادة نسبة من تلقى مطاعيم كورونا وصولا الى النسبة التي تحقق الآمان المجتمعي . 

 

 

وفي موضوع متصل اوضح حجاوي ان ما يُشاع حول مدة فعالية المطعوم والمقدرة بـ 6 اشهر اكد ان هذا الامر غير دقيق لافتا الى ان هناك دراسات قائمة تبحث في هذا الموضوع .

 

وحول اخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا ( فايزر ) قال حجاوي ان المهم الان هو اخذ الجرعة الاولى لاكبر شريحة ممكنة للحد من انتشار الوباء وياتي بعد ذلك التفكير في اعطاء جرعة ثالثة اذا توفرت المطاعيم . 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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