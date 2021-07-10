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السبت، 10-07-2021 06:04 م

لجنة الاوبئة لـ الوكيل : لا عودة عن الاجراءات التخفيفية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد عضو لجنة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي ان خطة فتح القطاعات مستمرة كما اعلن عنها ونقوم بدراسة الوضع الوبائي بعد كل خطوة .اضافة اعلان


ونفى في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري اية توجهات للعودة عن الاجراءات التخفيفية التي اعلنت عنها الحكومة في وقت سابق .

واكد ان الوضع الوبائي بالمملكة لازال تحت السيطرة ، و لدينا توصيات بالابقاء على الاجراءات الاحترازية في ظل تطورات الوضع الوبائي بالدول المجاورة والاقليم .

واشار اننا ونسعى حاليا لرفع وتيرة التطعيم لكافة المواطنين حتى نتمكن من اعطاء الجرعة الاولى لاكبر عدد من المواطنين لنتمكن من خلق مناعة مجتمعية .

 




 

 


 

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