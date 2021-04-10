الأحد 11-04-2021
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السبت، 10-04-2021 11:12 م

لجنة الاوبئة : لن نعود للخلف إذا تحقق هذا الشرط

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الوكيل الاخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام الحجاوي، أن الأرقام المرتبطة بانتشار فيروس كورونا في الأردن تواصل الانخفاض بشكل واضح، ولا يبدو أن هناك عودة إلى الخلف في هذه الموجة، لكن بشرط استمرار الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي.
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وأضاف الحجاوي في مداخلة عبر شاشة المملكة إن الموجز الإعلامي ليوم السبت كان مؤشرا على انخفاض عدد حالات الوفاة.

إلى ذلك، شدد الحجاوي على ضرورة تسجيل أعداد أكبر من الأردنيين عبر منصة التطعيم، إذ أن عدد المسجلين على المنصة حاليا 1.083 مليون شخص، والمطلوب أن يسجل حتى شهر حزيران 3 مليون.

وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت بزيادة عدد المستدعيين للتطعيم إلى (50-60) ألف شخص، ويجب على الناس أن لا يضيعوا وقتهم ووقت المنصة بعدم الحضور في مواعيدهم، فالعالم كله متفق على أن التطعيم هو الحل وهو الذي سيرفع المناعة المجتمعية.

وفيما يتعلق بما يجري تداوله من أنباء حول لقاح جونسون آند جونسون وتسببه بتجلطات أو غيرها، قال الحجاوي إن لقاح جونسون آند جونسون لم يصل الأردن، مختتما حديثه بالقول: "لما يجي الصبي بنصلي ع النبي".

 




 

 


 

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